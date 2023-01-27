В Карачеве ребенок провалился в яму, выкопанную коммунальщиками. Это случилось днем в четверг, 26 января, на пересечении улиц Халтурина и Тургенева. О случившемся родители написали в соцсетях.

- Ребенок поскользнулся и упал одной ногой в яму, которую перекопали работники водоканала более месяца назад. Когда он попытался вытащить ногу, провалилась под лед и вторая. Ребенок пришел весь мокрый и грязный. А если бы это случилось со школьником младших классов, смог ли он вообще вылезти оттуда?

В Карачевском водоканале родителям пояснили, что идут ремонтные работы, и ходить там нельзя. Правда, огородительные ленточки и дорожные знаки, по словам очевидцев, появились на месте уже после происшествия.

К счастью, ребенок не получил серьезных травм. Но историей заинтересовалась прокуратура. Она проведет проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.