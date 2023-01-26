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НовостиПроисшествия26 января 2023 8:15

В Жуковском районе при столкновении фургона с легковушкой пострадал 32-летний водитель

Мужчину госпитализировали с переломом правой ноги
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской обалсти.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской обалсти.

В Жуковском районе при столкновении фургона с легковушкой пострадал 32-летний водитель. ДТП произошло около 25 января около половины седьмого утра на 160 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск- граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля ГАЗ, поворачивая налево со второстепенной дороги, не уступил автомобилю ВАЗ под управлением 32-летнего мужчины. Он ехал в сторону Брянска.

- В ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил закрытый перелом правого голеностопа со смещением, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.