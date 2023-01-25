В Брянске на улице Флотской начали строить школу за 1,5 млрд рублей

В Брянске на улице Флотской начали строить школу. Учебное заведение рассчитано на 1225 мест. Стоимость строительства - 1,5 миллиарда рублей.

- Контракт на строительство школы по улице Флотской заключен в начале января с ООО «Стройдело», - сообщил глава Брянской городской администрации. - Этот же подрядчик возводил школы №71 и №72.

Здание новой школы будет типовым. По тому же проекту возвели школы №71 на старом аэропорту и №72 на улице Романа Брянского.

На стройплощадке на Флотской ведут пордготовительные работы: очистка территории, разбивка осей здания на местности.