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НовостиОбщество25 января 2023 12:18

В Брянске на улице Флотской начали строить школу за 1,5 млрд рублей

Здание будет типовым
Марина АНТОНОВА

В Брянске на улице Флотской начали строить школу. Учебное заведение рассчитано на 1225 мест. Стоимость строительства - 1,5 миллиарда рублей.

- Контракт на строительство школы по улице Флотской заключен в начале января с ООО «Стройдело», - сообщил глава Брянской городской администрации. - Этот же подрядчик возводил школы №71 и №72.

Здание новой школы будет типовым. По тому же проекту возвели школы №71 на старом аэропорту и №72 на улице Романа Брянского.

На стройплощадке на Флотской ведут пордготовительные работы: очистка территории, разбивка осей здания на местности.