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НовостиПроисшествия25 января 2023 11:49

В Клинцах бывшего директора колледжа подозревают в получении взяток

По версии следствия, ему незаконно достались 80 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА

В брянском городе Клинцы бывшего директора колледжа подозревают в получении взяток. По версии следствия, он незаконно получил доход в 80 тысяч рублей.

Правоохранители считают, что в 2018 и 2020 годах руководитель средне-специального учебного заведения получал взятки от предпринимателя. За незаконное вознаграждение он заключал с юизнесменом договоры на поставку оборудования для нужд колледжа.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России, - говорят в пресс-службе регионального СУ СКР. - Следователь проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной передачи денежных средств.

Бывший дирекор колледжа сейчас отбывает наказание в колонии за совершение другого преступления.