Брянец в пьяной ссоре выстрелил из ружья в голову односельчанину

В Почепском районе мужчина в пьяной ссоре выстрелил в голову односельчанину. Он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что вечером 9 июня прошлого года в поселке Речица мужчина выпивал вместе со своим знакомым на территории его домовладения. Межу ними вспыхнула ссора. В гневе виновный схватил обрез охотничьего ружья и выстрелил в голову 41-летнему мужчине. Потерпевший хозяин дома умер на месте происшествия.

-Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. - Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.