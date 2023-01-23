Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянском соединении военнослужащих учат вождению в полевых условиях. Сначала они проходят теоретическую подготовку, а потом на тренажерных комплексах осваивают курс индивидуального вождения в различных условиях. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На практических занятиях водители научились маневрам на скоростных участках, преодолевать маршруты в составе колонн на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнять повороты и развороты различной сложности, отработали элементы экстремального вождения. Кроме того, бойцы освоили технику преодоления оврагов, двигаясь по колейному мосту, прохождения полосы минно-взрывных заграждений и других препятствий.

Обучение проводят днем и ночью. Для создания затруднительных условий прохождения трассы под контролем опытных инструкторов применяют дымовые гранаты.