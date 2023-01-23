Жительницу Брянска отправили на шесть лет в колонию за сбыт наркотиков. 29-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

Установили, что злоумышленница до 9 августа прошлого года сделала «закладку» по улице Харьковской с наркотиком массой 0,5 грамма. О его местонахождении она сообщила соучастнику по интернет-мессенджеру. 10 августа прошлого года она отправилась за получением очередной «закладки», чтобы потом сбыть наркотик массой не меньше 2,5 грамма. Но замысел ей не удалось осуществить - наркосбытчицу задержали полицейские. Наркотики изъяли.

- Суд приговорил виновную к шести годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.