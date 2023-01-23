В брянском Стародубе простятся с погибшим во время спецоперации на Украине Романом Бакуновичем

Фото: соцсети, vk.com.

В брянском Стародубе 23 января простятся с погибшим во время спецоперации на Украине рядовым Романом Бакуновичем. Ему было 53 лет. Об этом в соцсети сообщает его сестра.

Роман погиб в Макеевке. Он был наводчиком отделения мотострелкового батальона.

- Попали в окружение, брат собой прикрыл товарищей, – рассказывает о подвиге героя сестра.

Церемония прощания пройдет в храме на улице Фрунзе, сообщают в администрации Стародубского округа. Отпевание состоится в полдень. Похоронят героя на кладбище в деревне Березовки.