В брянской Злынке водитель без прав задавил пьяного пешехода, лежащего на дороге

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В брянском городе Злынка под колесами ГАЗели погиб 24-летний пешеход. ДТП случилось около двух часов ночи в воскресенье, 22 января, на улице Красной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

22-летний водитель автомобиля ГАЗ-2718 ехал в сторону улицы Рубцовой. Он переехал лежащего на дороге пешехода. Потерпевший скончался на месте аварии.

Водитель с места ДТП скрылся. Его через некоторое время нашли полицейские.

Оказалось, что автомобилист не имеет водительских прав. Он их не получал. Раньше его уже штрафовали за то, что водил машину без удостоверения. Водитель был трезвым в момент аварии.

Родственники погибшего рассказали, что молодой человек употреблял спиртные напитки. Около двух часов ночи отправился к знакомому. В момент аварии он был в темной одежде без светоотражающих элементов. Увидеть в темноте его было сложно.

- По факту происшествия проводится проверка, - говорят в Госавтоинспекции. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.