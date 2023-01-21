Жителя Жуковского района осудят за незаконную покупку и хранение винтовки с патронами. 34-летний мужчина, проживавший в деревне Упрусы, стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в мае прошлого года мужчина незаконно купил винтовку образца 1891 года конструкции Мосина и не менее 15 охотничьих патронов калибра 7,62х54 к ней. Все это он хранил по месту жительства.

8 сентября прошлого года он на своей машине оружие и патроны привез в лес, расположенный в трех километрах от села Морачево Жирятинского района. Приобретение он пустил в ход. Здесь нарушителя поймали сотрудники Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области. Оружие и боеприпасы из незаконного оборота изъяли.

- Уголовное дело направлено в Выгоничский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в прокуратуре.