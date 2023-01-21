Брянская областная филармония приглашает на концерт «Мелодия любви»

11 февраля в 18:00 в концертном зале «Дружба» состоится концерт «Мелодия любви», посвящённый 80-летию со дня рождения прославленного эстрадного и оперного певца, композитора – Муслима Магомаева.

По многочисленным просьбам зрителей, Брянская областная филармония повторяет эту программу. В концерте прозвучат всеми любимые песни в исполнении певца и композитора Максима Дегтерева и финалистки телепроекта «Голос», победительницы проекта «Точь-в-точь» и «Три аккорда» певицы Елены Максимовой в сопровождении Брянского городского эстрадного оркестра под управлением Максима Дегтерева.

Билеты можно приобрести онлайн https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy.. и в кассе КЗ «Дружба».

тел.+7 (4832) 74-57-04. г. Брянск, ул. Калинина, д. 82.

Возрастная категория 6+ Реклама.