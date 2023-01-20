В Клинцах подвалы многоэтажек затопило из-за аварии на канализационном коллекторе

Фото: Клинцы-ИНФО.

В Клинцах подвалы многоэтажных домов затопило канализационными стоками из-за аварии на городском коллекторе. Первые жалобы появились в соцсетях еще в конце декабря прошлого года в группе "Клинцы. ИНФО".

- По улице Ворошилова, 32 уже вторую неделю затапливает подвал фекалиями, уровень воды поднимается! Управляющая компания и водоканал бездействует, перекладывая друг на друга ответственность по устранению аварии!

После новогодних праздников жалобы посыпались от жильцов домов №38а, 44, 46, 52 по улице Ворошилова.

- Подвалы затоплены. Скоро вода поднимется до уровня проводки, первый и второй этаж - вонь невыносимая, людям дышать нечем. В квартире 17.5 градусов, у людей все в подвале пропали все заготовки.

Жильцы обратились в Роспотребнадзор, в прокуратуру.

Оказалось, что из-за аварии на Клинцовском городском канализационном коллекторе были частично подтоплены подвалы восьми многоквартирных домов.

- Последствия аварии длительное время не ликвидированы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Принятые органом местного самоуправления и управляющими компаниями меры по устранению последствий аварии недостаточны.

После прокурорской проверки административные дела завели на трех руководителей управляющих компаний и сотрудника Клинцовской городской администрации по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Также выяснилось, что авария случилась, в частности, из-за того, что подрядчик не успел закончить ремонт городского канализационного коллектора в срок.