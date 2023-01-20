Брянский суд расторг фиктивный брак жительницы Клинцов и гражданина Азербайджана. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки выяснили, что брак, заключенный между жительницей Клинцов и гражданином Азербайджана, является недействительным. На момент его заключения мужчина уже был женат. Брак он ранее заключил на территории иностранного государства.

- Брак признали недействительным, запись акта гражданского состояния о заключении брака аннулировали, - говорят в прокуратуре. – Решения суда не вступило в законную силу.