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НовостиПроисшествия20 января 2023 8:43

В Климовском районе местного жителя осудят за торговлю поддельными сигаретами

У него изъяли больше трех тысяч пачек контрафактного табака
Надежда ПЕТРУНИНА

В Климовском районе местного жителя осудят за торговлю поддельными сигаретами. 48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители изъяли у него больше трех тысяч пачек сигарет на общую сумму больше 500 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с января 2021 года по апрель 2022 года мужчина в принадлежащих ему магазинах в Климовском районе продавал поддельные сигареты иностранного производства.

– Уголовное дело передали в суд, - говорят в прокуратуре