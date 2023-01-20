В Климовском районе местного жителя осудят за торговлю поддельными сигаретами. 48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители изъяли у него больше трех тысяч пачек сигарет на общую сумму больше 500 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с января 2021 года по апрель 2022 года мужчина в принадлежащих ему магазинах в Климовском районе продавал поддельные сигареты иностранного производства.

– Уголовное дело передали в суд, - говорят в прокуратуре