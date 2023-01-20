В Брянской области до 3 февраля продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области до 3 февраля продлили высокий, «желтый», уровень террористической опасности. Он начал действовать 19 января с двух часов дня. Такое решение приняла антитеррористическая комиссия Брянской области.
Правоохранительныеи органы органыгосударственной власти Брянской области и органы местного самоуправления принимаю необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года №851.
Об отмене террористической опасности сообщат дополнительно.
Полезные телефоны:
Экстренные Службы (с городского/с мобильного):
Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101
Полиция – 02/102
Скорая помощь – 03/103
Правоохранительные органы:
УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.
УМВД России по Брянской области – 74-20-23.
ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.
Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.