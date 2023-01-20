Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске иномарка врезалась в автомобиль ДПС. Автоавария произошла 19 января около семи часов вечера на улице Горбатова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 ехал по улице Горбатова со стороны улице Бежицкой в сторону улицы Костычева на разрешающий сигнал светофора. Он врезался в патрульный автомобиль «Шкода Октавиа» под управлением 32-летнего водителя. Он ехал по улице Советской со стороны улицы Крахмалева в сторону улицы Объездной на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

- В ДТП пострадавших нет, - говорят в Госавтоинспекции. – Машины получили механические повреждения.