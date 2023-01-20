Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 января 2023 7:47

В Брянске иномарка врезалась в автомобиль ДПС

Автоавария произошла в Советском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске иномарка врезалась в автомобиль ДПС. Автоавария произошла 19 января около семи часов вечера на улице Горбатова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 ехал по улице Горбатова со стороны улице Бежицкой в сторону улицы Костычева на разрешающий сигнал светофора. Он врезался в патрульный автомобиль «Шкода Октавиа» под управлением 32-летнего водителя. Он ехал по улице Советской со стороны улицы Крахмалева в сторону улицы Объездной на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

- В ДТП пострадавших нет, - говорят в Госавтоинспекции. – Машины получили механические повреждения.