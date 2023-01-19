Предприниматели могут приобрести ВТБ-кассу в рассрочку

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ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса рассрочку на подключение и оплату онлайн-кассы с эквайрингом. Предложение доступно в рамках дополнительной опции ко всем пакетам РКО, в том числе для начинающего бизнеса «На старте».

Онлайн-касса − современное решение для разных сфер и условий работы бизнеса. Компактное беспроводное устройство объединяет функции онлайн-кассы и эквайрингового терминала со встроенным сканером штрих-кодов. С кассой можно принимать и фискализировать в соответствии с 54-ФЗ все виды оплаты: наличными, по банковским картам, с помощью QR-кодов СБП и pay-сервисов. Терминал позволяет работать с подакцизными товарами, печатает фискальные чеки и передает данные в ФНС в режиме реального времени. Оборудование предоставляется клиенту в комплекте с фискальным накопителем и договором с оператором фискальных данных (ОФД). При единовременной оплате стоимость решения составляет до 30,5 тыс. рублей.

В рамках дополнительной опции «ВТБ-касса», доступной на всех пяти пакетах услуг для бизнеса, клиент может платить за подключение частями: в первый месяц погасить около половины стоимости, затем весь срок пользования опцией оплата происходит небольшими фиксированными ежемесячными траншами. Оборудование с фискальным накопителем на 15 или 36 месяцев (в зависимости от типа бизнеса) банк предоставляет бесплатно на весь срок действия договора эквайринга. Кроме того, в течение всего срока действия дополнительной опции банк бесплатно предоставляет полный комплекс услуг по перерегистрации кассы в связи с истечением срока действия фискального накопителя: предоставляет новое устройство, продлевает договор с ОФД, помогает при перерегистрации кассы в ФНС, а также осуществляет комплексную поддержку, ремонт и замену оборудования при необходимости.

«Мы видим запрос со стороны клиентов на предоставление платежных сервисов в рассрочку для экономии операционных расходов, что особенно актуально для начинающих предпринимателей. Большинство пользователей онлайн-кассы − около 80% − подключают пакеты услуг РКО, поэтому мы предложили им дополнительную опцию, которая позволяет оперативно приобрести современное средство приема платежей и оплачивать его постепенно, а также получить комплекс услуг под ключ», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ (ПАО).

Подключить дополнительную опцию можно за один визит в офис банка и уже через несколько дней получить настроенное и готовое к работе устройство.