В Суземском районе в 2023 году в двух селах реконструируют водоснабжение

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Суземском районе в 2023 году в двух селах, Новая Погощь и Павловичи, реконструируют водоснабжение. Работы проведут в рамках программы «Чистая вода». Всего в районе отремонтировали 3 012 метров водопровода. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В 2022 году работы вели на пяти объектах. На центральном водозаборе провели диспетчеризацию, реконструировали три насосных станции, заменили 445 метров водопроводных труб. Построили новую систему водоснабжения на станции Нерусса.

Также в Суземке капитально отремонтировали водозабор по улице Красноармейская и водопровод по улице Ленина. Провели реконструкцию водоснабжения и в селе Негино.