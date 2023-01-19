В Брянске 70-летняя женщина угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 18 января около половины одиннадцатого утра на улице Почтовой в Бежицком районе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «Фокс-Макс» ехал по улице Коммунистической со стороны улицы литейной в направлении улицы Почтовой. При повороте направо он сбил 70-летнюю женщину.

- В ДТП пенсионерка получила перелом руки и ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.