Брянское отделение Центробанка России возглавил Дмитрий Сазонов

Брянское отделение Главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу возглавил Дмитрий Сазонов. В среду, 18 января, новый руководитель встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом. На рабочей встрече присутствовали зампредседателя Центробанка РФ Руслан Вестеровский и начальник ГУ по ЦФО Надежда Иванова, сообщил глава региона на страницах соцсетей.

- Обсудили работу регионального отделения, - написал Александр Богомаз. - Вместе с исполнительными органами государственной власти реализуются мероприятия, направленные на повышение доступности, качества и безопасности финансовых услуг для потребителей.

В прошлом году в Брянской области выросло количество терминалов для безналичной оплаты и банкоматов. Отделение Центробанка сотрудничает с департаментом образования и учебными заведениями области, участвуя в региональной программе «Повышение финансовой грамотности населения Брянской области на 2021-2023 годы».