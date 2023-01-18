Фото: Служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

В Брянской области три малых вокзала стали «цифровыми». Они находятся на железнодорожных станциях Дубровка, Злынка и Пунка. Об этом сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

- Система удаленного управления позволяет создать более комфортные и безопасные условия для пассажиров, увеличить эффективность работы вокзалов, снизив затраты на их эксплуатацию, так как мониторинг и управление основными процессами ведется из диспетчерского центра, говорят в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Автоматизированная система позволяет управлять температурным режимом, освещением, пожарной и охранной автоматикой, контролем входных групп, видеонаблюдением и громкоговорящим оповещением. Также при помощи дистанционной связи с оператором, пассажиры могут получить необходимую информацию посредством аудиосвязи, узнать об изменениях в расписании.

Воспользоваться залом ожидания на малых вокзалах с системой удаленного управления пассажиры смогут в период движения поездов.

Еще раньше в Брянском регионе «цифровыми» стали 18 вокзалов с неинтенсивным пассажиропотоком.