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НовостиПроисшествия18 января 2023 9:32

В Выгоничском районе при столкновении иномарки с внедорожником пострадал водитель

51-летний мужчина, управлявший автомобилем «Чанган», получил травмы головы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Выгоничском районе при столкновении иномарки с внедорожником пострадал водитель. ДТП произошло 17 января около половины седьмого вечера на 44 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Чанган» ехал со стороны Брянска в сторону Почепа. Он врезался в КРАЗ, ехавший впереди. Им управлял 26-летний водитель.

- В ДТП водитель автомобиля «Чанган» получил травмы головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.