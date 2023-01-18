Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Выгоничском районе при столкновении иномарки с внедорожником пострадал водитель. ДТП произошло 17 января около половины седьмого вечера на 44 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Чанган» ехал со стороны Брянска в сторону Почепа. Он врезался в КРАЗ, ехавший впереди. Им управлял 26-летний водитель.

- В ДТП водитель автомобиля «Чанган» получил травмы головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.