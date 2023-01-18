Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Клинцовском районе после столкновения с фурой погиб водитель иномарки. ДТП произошло 17 января около трех часов дня на 165 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации. 69-летний водитель фуры «Волво ФН» с полуприцепом ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. На нерегулируемом переходе он проехал на красный, запрещающий, сигнал светофора и врезался в автомобиль «Фольксваген Пассат», за рулем которого был 55-летний мужчина. Он ехал на зеленый, разрешающий, сигнал светофора.

- В ДТП водитель «Фольксваген Пассат» получил тяжелые травмы. – говорят в Госавтоинспекции.- Его госпитализировали. В последствии мужчина умер в больнице. Также с различными травмами госпитализировали пассажиров легковушки – 38-летнюю женщину и 10-летнюю девочку. Водитель иномарки в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Из-за чего после столкновения его выбросило из машины на дорогу.