ВТБ Мои Инвестиции разработали Индекс, показывающий настроение рынков и инвесторов

Фото: ВТБ.

В ВТБ Мои Инвестиции стал доступен индекс, показывающий обезличенную статистику по операциям пользователей приложения на фондовом и долговом рынках. Индекс дает представление о составе усредненного портфеля, наиболее популярных активах, степени волатильности рынка.

Клиенты программы Мои Инвестиции благодаря новому сервису теперь в режиме реального времени могут видеть:

соотношение между покупателями и продавцами на рынке;

фаворитов и аутсайдеров по активам и отраслям;

акции, которые больше всего покупали и продавали в течение предыдущего торгового дня;

статистику о том, какие отрасли инвесторы предпочитали или избегали в последние 12 месяцев;

общий объем торгов;

объем покупок и продаж.

«Мы идем по пути систематизации, структуризации информации, которая может быть полезна нашим клиентам для принятия инвестиционных решений. Индекс дает такую возможность. В частности, с его помощью можно проанализировать состав инвестиционного портфеля клиентов банка, узнать, какие акции, облигации и фонды на данный момент они держат в портфелях, какое соотношение между классами активов предпочитают. На основе этих массивов данных клиенты могут формировать собственные стратегии или тактики, а профессиональные участники рынка ценных бумаг – лучше понимать настроение на рынке», - Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания.