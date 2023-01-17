Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 12:55

В Дятьковком районе водитель иномарки опрокинулся после неудачного обгона

В ДТП пострадал 30-летний пассажир автомобиля
Надежда ПЕТРУНИНА

В Дятьковком районе водитель иномарки опрокинулся после неудачного обгона. ДТП произошло 16 января около 16.00 на восьмом километре дороги Дятьково-Бытошь-Будочка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» ехал со стороны Дятькова в направлении поселка Ивот. Во время обгона он не справился с управлением и съехал на обочину. После чего автомобиль опрокинулся.

- В ДТП пострадал 30-летний пассажир иномарки, - говорят в Госавтоинспекции. – Он получил перелом локтевой кости со смещением. Мужчину госпитализировали.