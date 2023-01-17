В Дятьковком районе водитель иномарки опрокинулся после неудачного обгона. ДТП произошло 16 января около 16.00 на восьмом километре дороги Дятьково-Бытошь-Будочка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» ехал со стороны Дятькова в направлении поселка Ивот. Во время обгона он не справился с управлением и съехал на обочину. После чего автомобиль опрокинулся.

- В ДТП пострадал 30-летний пассажир иномарки, - говорят в Госавтоинспекции. – Он получил перелом локтевой кости со смещением. Мужчину госпитализировали.