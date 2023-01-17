В Брянске Крещенские купания организуют только на озере в Белых Берегах

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в этом году Крещенские купания организуют толко на озере ГРЭС в Белых Берегах. Соответствующее постановление подписали в Брянской городской администрации. У водоема установят теплые палатки для переодевания и организуют полевую кухню с горячим чаем.

Остальные места для купания признали опасными из-за высокого уровня воды. Купаться на пляже железнодорожного вокзала, на Десне в районе комплекса "Бристоль" и на Мутном озере запрещено.

- В связи со сложившейся на водоемах региона гидрологической обстановкой, обусловленной высокими уровнями воды и многослойной структурой льда, безопасно провести крещенские купания в Брянске возможно только на техническом пруду Брянской ГРЭС в поселке Белые Берега, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Всего в области подготовили 56 мест для Крещенских купаний. Семь из них находятся в Брянском районе, куда могут добраться жители города. Это закрытая купель на реке Снежеть в Белобережском монастыре, купель у Свенского монастыря, купель в деревне Сельцо, а также купели в Кузьмино, Журиничах, Госоме, поселке Веселый купель в Новодарковичах.

С 22.00 в среду, 18 января, у купелей будут дежурить спасатели, медики и правоохранители, всего около 400 человек. Крещениские купания продлятся до полуночи 19 января.