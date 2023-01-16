Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В брянских Клинцах осудили поставщика крупной партии наркотиков. Иностранного гражданина поймали с поличным сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД. Он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что задержанный бесконтактным способом получил от посредника партию наркотиков. Запрещенное вещество он должен был сбыть с помощью «закладок» в Клинцах. Во время задержания у иностранного гражданина нашли и изъяли около 100 грамм наркотического вещества, содержащего в своем составе героин.

- В декабре 2022 года решением Клинцовского городского суда Брянской области обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, - говорят в УФСБ России по Брянской области. – Его приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.