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НовостиПроисшествия16 января 2023 8:23

В брянских Клинцах 9-летний мальчик получил серьезную травму на детской площадке

Следователи завели уголовное дело о халатности
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянских Клинцах 9-летний мальчик получил серьезную травму на детской площадке. Следователи завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 6 октября 2022 года 9-летний мальчик играл на уличном игровом комплексе, расположенному по улице Площадь Свободы в Клинцах. Там не было одного из элементов конструкции пола. По этой причине ребенок получил травму, повлекшую тяжкий вред его здоровью.

- Причинение вреда малолетнему стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением ответственными должностными лицами своих обязанностей, - говорят в Следственном Комитете.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры Брянской области.

Следователи осмотрели опасную игровую конструкцию зафиксировали важные для расследования обстоятельства. Сейчас проводят комплекс следственных и процессуальных действий.