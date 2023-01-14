В Стародубском районе под колесами иномарки погиб 72-летний мужчина. ДТП произошло 13 января около семи часов вечера на четвертом километре дороги Стародуб-Тарасовка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал вне населенного пункта со стороны Стародуба в сторону села Тарасовка. Он сбил 72-летнего мужчину. Тот шел по проезжей части дороги навстречу движущемуся автомобилю.

- Пенсионер умер на месте ДТП до приезда скорой помощи. – сообщают в Госавтоинспекции. - Погибший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. В целях установления состояния опьянения у погибшего произвели забор биологических материалов. Водитель иномарки был трезвым.