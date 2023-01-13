В Брянске пассажиропоток в троллейбусе №14 вырос на 30 процентов. На маршрут первыми пустили новые троллейбусы, которые закупили в рамках инфраструктурного проекта.

- Жители города все чаще выбирают для поездок троллейбус - быстрый и комфортный транспорт, движение которого можно отследить по расписанию, - говорит директор «Брянского троллейбусного управления» Наталья Назарова.

На 14-м марштуре «10-й микрорайон — Юрфак БГУ» курсируют 14 новых троллейбусов марки «Адмирал», сообщают в пресс-службе горадминистрации. 14 «Авангардов» пустили на троллейбусные маршруты №6, №9 и №12.

С 11 января проезд в троллебусах подорожал с 18 и 22 рублей в зависимости от оплаты наличными и картой до 25 и 28 рублей соответственно.