Жителя Суземки арестовали по подозрению в убийстве приятеля

43-летнего жителя брянского поселка Суземка арестовали по подозрению в убийстве приятеля. Меру пресечения избралд суд по ходатайству следователей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, ночью 8 января подозреваемый был у себя дома. Он выпивал спиртные напитки. После этого поссорился со знакомым - ударил гостя ножом в грудь. После этого хозяин продолжил употреблять алкоголь.

Через несколько часов он заметил, что приятель не подает признаков жизни и вызвал скорую помощь. Медики констатировали гибель мужчины на месте происшествия.