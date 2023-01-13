В Брянскую область приехал замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных

Фото: Александр Богомаз.

В Брянскую область в пятницу, 13 января, с рабочим визитом приехал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных. Вместе с брянским губернатором он принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда, сообщает Александр Богомаз на официальных страницах соцсетей.

- В целом ситуация на рынке труда Брянской области стабильна и находится на контроле правительства региона, - написал губернатор. - Работа есть, и специалисты службы занятости готовы оказывать всестороннее содействие нашим гражданам в трудоустройстве, а при необходимости - организовывать обучение и переобучение.

К началу 2023 года численность безработных в Брянской области, которые зарегистрировались в органах службы занятости, составляет 3312 человек. Это на 16,6%, меньше, чем на 1 марта 2022 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6%- на 0,1% ниже, чем на 1 марта 2022 года. Предприятия и организации региона нуждаются на данный момент в 7,6 тысячи работников.

В прошлом году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» обучение прошли 1422 жителя области. Уровень занятости прошедших обучение граждан составил 82,3 процента.

Кстати, накануне визита замминистра в Брянской области ушла в отставку руководитель службы занятости Наталья Новикова.