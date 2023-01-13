Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Навлинском районе на пожаре в жилом доме пострадали отец и сын. Сигнал о возгорании в населенном пункте Клюковники по улице Советской на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 12 января около дести часов вечера. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место выезжали пожарно-спасательные расчеты на двух пожарных машинах. Установили, что горит жилой дом.

- В 22.25 пожар локализовали, в 23.45 –потушили полностью, - говорят в МЧС. – Во время ЧП пострадали два человека. Причину возгорания устанавливают.