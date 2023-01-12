В Брянске в 2023 году отремонтируют 95 км контактной сети троллейбуса

В Брянске в 2023 году отремонтируют 95 километров контактной сети троллейбусов. В городе установят 350 новых опор для нее. В этом году реконструируют еще две тяговые подстанции.

- В рамках модернизации троллейбусного сообщения в конце 2022 года БТУ передали пять единиц специализированной техники для обслуживания электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

14 новых троллейбусов «Адмирал» уже перевозят пассажиров на маршруте №14. Кстати, пассажиропоток на нем вырос на треть. 14 троллейбусов марки «Авангард» курсируют по маршрутам №6, №9 и №12.