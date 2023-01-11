В Брянске в 2023 году капитально отремонтируют 23 дороги. Работы на пяти объектах начали еще в прошлом году. Это улицы Почтовая, Куйбышева от Ульянова до 3-го Интернационала, Молодой Гвардии от Ульянова до 22-го Съезда в Бежицком районе и улица Крахмалева и проспект Станке Димитрова от Пересвета до улицы Фокина.

По восьми объектам уже провели торги. Это улицы Молодой Гвардии от Ново-Советской до Дружбы, улица Крылова от Менжинского до Дзержинского, улица Народная от Добролюбова до Фадеева, улица Ермакова от переулка Полесского до улицы Шолохова, переулок Почтовый от улицы Литейной до Клинцовской, проезд Антоновский от улицы Литейной до улицы Антоновка, улица Красных Партизан от Чапаева до Севской и улица Отрадная от дома №23 до улицы Карьерной.

По четрыем дорогам торги пройдут до конца недели. Документация по шести объектам проходит госэкспертизу.

Сами ремонты начнутся, когда заработают асфальтовые заводы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.