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НовостиПроисшествия11 января 2023 8:29

В брянских Клинцах работникам фирмы задолжали 980 тысяч рублей

Следователи завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянских Клинцах работникам фирмы задолжали 980 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, в мае 2022 года должностные лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью не выплачивали заработную плату 33 работникам.

Преступление выявила прокуратура Брянской области во время проверки.

- Следователем по уголовному делу организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств невыплаты заработной платы и устранения задолженности перед работниками, - говорят в Следственном Комитете.