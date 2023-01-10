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НовостиОбщество10 января 2023 13:57

В Брянске на вокзале запустили «электронную очередь»

Система поможет оформить проезд в кассах дальнего следования
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

В Брянске на вокзале Брянск-Орловский запустили «электронную очередь». Она работает в кассах дальнего следования. Об этом 10 января сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Данная система позволяет пассажирам экономить время при получении транспортных услуг. Кроме того. Она позволит более эффективной работу билетных касс.

- Новая электронная система рассчитывает определенное время, которое необходимо для выполнения различных операций: покупка или возврат билета, оформление льготного проездного документа, багажной квитанции, перевозки животных и другие услуги, - поясняют в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Также при выборе на терминале нужной услуги автоматически определяется ближайшая свободная касса. А это значительно сокращает время ожидания в очереди.