В Брянске начнут строить еще один дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска начнут строить еще один дом для переселенцев из аварийного жилья. По улице Баумана , 17-19 возведут пятиэтажку в районе пересечения с улицей Ново-Советской. Площадь земельного участка – больше 4 100 квадратных метров. Строительство дома пройдет в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Брянска». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Новый дом предварительно рассчитан на 100 квартир. Аукцион по строительству пока не объявили. Сейчас готовят будущую строительную площадку, предпроектную работу. После экспертизы проект выставят на торги.

Напомним, прошлой осенью в Бежице начали строить такой же домна улице Витебской. Пятиэтажка рассчитана на 138 квартир. Уже видны несколько этажей. Сюда переедут семьи больше чем из 20 домов города, признанных аварийными. Строительство дома завершат в этом году.