Под Брянском в Рождество инспекторы ДПС помогли водителю и пассажиру сломавшейся машины

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

На брянской трассе инспекторы ДПС помогли водителю и пассажиру сломавшейся машины. Пост благодарности разместили в осциальных сетях.

- Вечер 7 января, на улице - минус 20, - написала девушка Юлия. - Стояли минут 30, никто не остановился. Кроме экипажа ДПС. Они помогли вызвать эвакуатор и предложили согреться в патрульной машине.

В брянской полиции выяснили, что героями поста оказались инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области Дмитрий Марусин и Алексей Евсеев.

- 7 января во время патрулирования загородной трассы они заметили стоящий на обочине автомобиль, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В нем находилась пара молодых людей - Максим и Юлия. Их автомобиль сломался в пути, двигатель перестал заводиться. Мобильная связь на этом участке дороги была недоступна. Попытки самостоятельно на месте починить авто не увенчались успехом, а проезжающие мимо водители не останавливались.

Починить машину у полицейских тоже не получилось. Взять ее на буксир не вышло, так как не оказалось буксировочного крюка. Поэтому пришлось вызывать эвакуатор. Автоинспекторы помогли погрузить автомобиль на грузовик и вернулись на маршрут патрулирования.