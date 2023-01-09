В Брянске руководителя фирмы заставили выплатить задолженность по зарплате восьми работникам

В Фокинском районе Брянска руководителя фирмы заставили выплатить задолженность по зарплате восьми бывшим работникам. Дело дошло до прокуратуры. Задолженность по зарплате восьми бывшим работникам ООО «АМТК» составила 286 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что с февраля по март 2021 года люди работали на фирме. Руководитель не оформил с работниками в надлежащем виде трудовые отношения и зарплату не платил.

- В судебном заседании ответчик отрицал факт трудоустройства и наличия задолженности по заработной плате, - говорят в прокуратуре. - Однако прокурором в процессе представлены достаточные доказательства, позволившие опровергнуть доводы работодателя.

По решению суда с руководителя взыскали невыплаченную заработную плату в полном объеме. А также компенсацию морального вреда.

Кроме того, инициировали доследственную проверку по факту невыплаты зарплаты.