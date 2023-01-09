Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Дятьковском районе в пьяной ссоре 40-летний мужчина убил мать знакомой. 40-летний житель Московской области стал фигурантом уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что пьяный обвиняемый вечером 3 октября 2022 года находился в доме своей знакомой по улице Фокина в поселке Любохна. Между ним и ее матерью вспыхнул конфликт. В гневе мужчина схватил нож и ударил им женщину в голову, шею, туловище, по рукам и ногам. От полученных травм женщина скончалась на мете происшествия.

- Расследование завершили, - говорят в Следственном Комитете. – Уголовное дело передали в суд.