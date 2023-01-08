В Брянске 1 января 19-летняя девушка зарезала 27-летнего знакомого

В Брянске утром 1 января 2023 года 19-летняя девушка зарезала 27-летнего знакомого. Девушке предъявили обвинение по статье "Убийство". Ее арестовали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Пол версии следствия, утром 1 января девушка была с приятелем в своей квартире в доме №150 на улице Красноармейской. Она поссорилась с мужчиной и ударила его кухонным ножом в спину.

Потерпевший сумел выйти на улицу, но от полученной раны скончался у дома. Здесь его и обнаружили.

- Следователь осмотрел место причинения телесных повреждений, обнаружил и изъял следы преступления, назначил судебные экспертизы, - говорят в СКР.