В брянском Карачеве пьяный водитель иномарки угодил в кювет и перевернулся. ДТП произошло 2 января около половины девятого вечера на пятом километре дороги Карачев-Вельяминова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель на автомобиле «Рено Лагуна» ехал со стороны села Вельяминова в сторону Карачева. Мужчина не справился с управлением, из-за чего машина угодила в кювет и опрокинулась.

- В ДТП автомобилист получил перелом левой ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. – Его доставили в больницу. После назначения лечения отпустили домой. По результатам освидетельствования, проводимого сотрудником полиции, установили состояние опьянения (1,321 мг/л).