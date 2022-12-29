Председатель Совета директоров АО "Пролетарий" Ю.И.Бондарев поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Уважаемые жители Брянской области!

Фото: АО "Пролетарий" .

От имени коллектива АО «Пролетарий» поздравляю Вас с

наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

В последние мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым обязательно будем стремиться.

Безусловно, уходящий год был богат на события. Он оказался не самым простым для нас всех, но вместе с трудностями принёс жизненный опыт, позволил открыть новые горизонты.

Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше. По доброй традиции проводите завершающийся год с благодарностью с надеждой на лучшие перемены в наступающем году.

Пусть новый 2023 год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши самые смелые ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет озарён улыбками и наполнен теплом и уютом!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и исполнения всех желаний!

Председатель Совета директоров АО "Пролетарий" Юрий Иванович Бондарев.