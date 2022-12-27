Фото: А.В.БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области откроют «Движение первых» во всех образовательных учреждениях. Оно объединит детей и молодежь. Вступить в него может каждый. Об этом сообщает в соцсетях на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Брянской области уже создали совет по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

- Необходимо уже сегодня начать эту важную работу в муниципальных образованиях, и самое главное, она не должна быть формальной, «для галочки», - отметил Александр Богомаз. - В наших руках будущее Брянской области, будущее великой России!

На прошлой неделе в Москве состоялся первый съезд Российского движения детей и молодежи, в котором приняли участие более 1400 делегатов из 89 субъектов Российской Федерации, в том числе и из Брянской области.