В Брянске в магазине росгвардейцы поймали 28-летнего вора

В Брянске в магазине на улице Флотской росгвардейцы задержали 28-летнего вора. Продавщица нажала тревожную кнопку, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Охранники в магазине пояснили, что задержанный пронес мимо кассы продукты на сумму больше 15 тысяч рублей. Кстати, его уже неоднократно привлекали к ответственности за подобные правонарушения, в том числе и к уголовной.

- Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции, - говорят в Росгвардии. – По данному факту проводят проверку.