Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 декабря 2022 8:23

На объездной дороге под Брянском погиб виновник тройного ДТП

Водитель пошел на обгон на участке, где это запрещено
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП на объездной дороге под Брянском погиб 38-летний водитель автомобиля "Лада Приора". Автоавария случилась около семи часов вечера во вторник, 20 декабря, на 38-м километре дороги Северо-Западный обход Брянска, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Автомобилист за рулем отечественной легковушки пошел на обгон на участке, где это запрещено. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем "Мерседес". А потом по касательной с "Тойотой Авенсис". Вторая иномарка ехала в попутном направлении.

От полученных травм водитель "Лады" погиб. По факту аварии полицейские проводят проверку.