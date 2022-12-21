На объездной дороге под Брянском погиб виновник тройного ДТП

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП на объездной дороге под Брянском погиб 38-летний водитель автомобиля "Лада Приора". Автоавария случилась около семи часов вечера во вторник, 20 декабря, на 38-м километре дороги Северо-Западный обход Брянска, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Автомобилист за рулем отечественной легковушки пошел на обгон на участке, где это запрещено. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем "Мерседес". А потом по касательной с "Тойотой Авенсис". Вторая иномарка ехала в попутном направлении.

От полученных травм водитель "Лады" погиб. По факту аварии полицейские проводят проверку.