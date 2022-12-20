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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 13:31

В Брянской области под обстрел ВСУ попал Трубчевский район

Пострадали административное здание и автомобиль
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Подслушано Трубчевск", vk.com.

Фото: "Подслушано Трубчевск", vk.com.

В Брянской области под обстрел ВСУ попал Трубчевский район. Об этом 20 декабря на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля, - сообщает глава региона. - Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.

Фото: "Подслушано Трубчевск", vk.com.

Фото: "Подслушано Трубчевск", vk.com.

Напомним, во вторник, 20 декабря, еще раньше ВСУ обстреляли Суземский район.

Пострадавших также нет, были повреждены электроснабжение и железнодорожные пути. Через несколько часов электроснабжение после атаки ВСУ восстановили.