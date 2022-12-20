Фото: Елена ЛАПЩУН, vk.com.

В Брянске прокуратура проверила уборку снега. В ноябре-декабре этого года в Интернете публиковали многочисленные материалы. Свидетельствующие о некачественной и несвоевременной очистке тротуаров (пешеходных дорожек) от снега и наледи. Кроме того, в медучреждения поступила масса обращений от горожан с «гололедными» травмами. Надзорное ведомство провело проверку, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Совместно с работниками Госавтоинспекции прокуратура выявили многочисленные нарушения. Это – несвоевременная посыпка противогололедным материалом тротуаров, остановок общественного транспорта, других общественных мест, некачественная уборка снега.

- Городской администрации внесли представление, - говорят в надзорном ведомстве. – Потребовали принять меры, чтобы устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.