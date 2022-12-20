Житель Брянска в ночной ссоре ударил мужчину ножом в живот

В Фокинском районе Брянска 56-летний местный житель в ночной ссоре ударил мужчину ножом в живот. Он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 25 сентября этого года около 00 часов 13 минут мужчина находился возле ночного кафе. Между ним и потерпевшим вспыхнул конфликт. В гневе виновный ударил его ножом в живот. Колото-режущее ранение причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего.

- Несмотря на полное признание вины, частичное возмещение ущерба, а также наличие смягчающих обстоятельств, суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.